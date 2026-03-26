Экс-диетолог "Реала" подала в суд на клуб

Бывший диетолог мадридского "Реала" Итсиар Гонсалес, работавшая в структуре клуба с 2021 года, инициировала судебное разбирательство против "королевского клуба". Специалист утверждает, что на протяжении всей карьеры в Мадриде она подвергалась систематическому харассменту и профессиональной дискредитации со стороны медицинского департамента.

Как сообщает İdman.Biz, в исковом заявлении Гонсалес указала на создание невыносимых условий труда: ей запрещали контактировать с футболистами и ограничивали доступ на тренировочную базу Вальдебебас. По словам диетолога, конфликт начался с ложных обвинений в краже пищевых добавок, после чего коллеги пытались выставить ее "сумасшедшей" перед руководством.

Особое внимание в иске уделено профессиональным разногласиям. Гонсалес заявляет, что ее рекомендации по питанию игнорировались, а медицинский штаб выбирал пищевые добавки для игроков, опираясь на советы нейросети ChatGPT. Кроме того, истица утверждает, что физиотерапевты высмеивали ее в рабочих чатах, а директор по персоналу открыто угрожал "разрушить ее репутацию" в случае обращения в суд.

На фоне скандала Итсиар Гонсалес также подвергла резкой критике медицинский штаб в контексте недавней травмы Килиана Мбаппе. Она посоветовала клубу привлекать "компетентных людей, а не невежественных нарциссов", намекая на неэффективность текущих методов восстановления игроков в "Реале".