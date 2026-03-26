26 Марта 2026
RU

Экс-диетолог "Реала" подала в суд на клуб

Мировой футбол
Новости
26 Марта 2026 16:19
20
Бывший диетолог мадридского "Реала" Итсиар Гонсалес, работавшая в структуре клуба с 2021 года, инициировала судебное разбирательство против "королевского клуба". Специалист утверждает, что на протяжении всей карьеры в Мадриде она подвергалась систематическому харассменту и профессиональной дискредитации со стороны медицинского департамента.

Как сообщает İdman.Biz, в исковом заявлении Гонсалес указала на создание невыносимых условий труда: ей запрещали контактировать с футболистами и ограничивали доступ на тренировочную базу Вальдебебас. По словам диетолога, конфликт начался с ложных обвинений в краже пищевых добавок, после чего коллеги пытались выставить ее "сумасшедшей" перед руководством.

Особое внимание в иске уделено профессиональным разногласиям. Гонсалес заявляет, что ее рекомендации по питанию игнорировались, а медицинский штаб выбирал пищевые добавки для игроков, опираясь на советы нейросети ChatGPT. Кроме того, истица утверждает, что физиотерапевты высмеивали ее в рабочих чатах, а директор по персоналу открыто угрожал "разрушить ее репутацию" в случае обращения в суд.

На фоне скандала Итсиар Гонсалес также подвергла резкой критике медицинский штаб в контексте недавней травмы Килиана Мбаппе. Она посоветовала клубу привлекать "компетентных людей, а не невежественных нарциссов", намекая на неэффективность текущих методов восстановления игроков в "Реале".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

АФК перенесла жеребьевку Кубка Азии в Эр-Рияде
16:34
Мировой футбол

АФК перенесла жеребьевку Кубка Азии в Эр-Рияде

Церемония отложена на неопределенный срок по соображениям безопасности
Стыки отбора ЧМ-2026: матчи, в которых нельзя ошибаться - ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:49
Мировой футбол

Стыки отбора ЧМ-2026: матчи, в которых нельзя ошибаться - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Последние квалификационные матчи выходят на стадию, где одна победа приближает к мундиалю, а одна неудача все обрывает

Родри о переходе в "Реал": "Нельзя отказываться от предложений лучших клубов мира"
14:52
Мировой футбол

Родри о переходе в "Реал": "Нельзя отказываться от предложений лучших клубов мира"

Обладатель "Золотого мяча" признался в желании вернуться в Ла Лигу
Ильгар Гурбанов: "В "Фенербахче" у меня не было шанса попасть в основу"
13:22
Азербайджанский футбол

Ильгар Гурбанов: "В "Фенербахче" у меня не было шанса попасть в основу" - ВИДЕО

Экс-игрок сборной Азербайджана вспомнил турецкий этап карьеры
Килиан Мбаппе: "Не представляю себе чемпионат мира без Неймара"
11:50
Мировой футбол

Килиан Мбаппе: "Не представляю себе чемпионат мира без Неймара"

Форвард сборной Франции высказался за возвращение бывшего одногруппника в сборную Бразилии

Сын Уэйна Руни выиграл Суперкубок АПЛ
11:35
Мировой футбол

Сын Уэйна Руни выиграл Суперкубок АПЛ

Кай Руни помог "Манчестер Юнайтед" победить "Бернли"

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году