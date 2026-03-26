Ильгар Гурбанов: "В "Фенербахче" у меня не было шанса попасть в основу" - ВИДЕО

Бывший футболист сборной Азербайджана Ильгар Гурбанов рассказал о сложностях попадания в основной состав "Фенербахче" в период выступления за турецкий клуб.

Как сообщает İdman.Biz, об этом он заявил в эфире передачи OffTop на İtv.

"Я был капитаном молодежной команды, но пробиться в основу было очень сложно. В клуб постоянно приходили дорогие и звездные игроки. Конкуренция была очень высокой, и шансов закрепиться в первой команде практически не было. Представьте, что в запасе оставался такой игрок, как Ариэль Ортега", - сказал Гурбанов.

Отметим, что речь идет об аргентинском полузащитнике Ариэле Ортеге, который выступал за "Фенербахче" в начале 2000-х годов.

