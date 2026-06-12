12 Июня 2026
RU

"Кяпаз" близок к договоренности с экс-тренером сборной Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июня 2026 12:20
14
"Кяпаз" близок к договоренности с экс-тренером сборной Азербайджана

Футбольный клуб "Кяпаз", расставшийся в конце сезона с главным тренером Азером Багировым, ведет переговоры с Арифом Асадовым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, именно 55-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера команды из Гянджи.

В ходе переговоров стороны уже достигли соглашения по ряду вопросов. В настоящее время обсуждаются последние детали.

Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, назначение опытного тренера ожидается уже на этой неделе.

Отметим, что Ариф Асадов был исполняющим обязанности главного тренера сборной Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Шахдаг Гусар" продлил контракт с голкипером Мушвигом Надировым
00:00
Азербайджанский футбол

"Шахдаг Гусар" продлил контракт с голкипером Мушвигом Надировым

24-летний Надиров является воспитанником футбольной академии "Габалы"
Мечта болельщика сбылась: пожилой фанат "Карабаха" встретился с Гурбаном Гурбановым на базе клуба - ФОТО
11 Июня 20:30
Азербайджанский футбол

Мечта болельщика сбылась: пожилой фанат "Карабаха" встретился с Гурбаном Гурбановым на базе клуба - ФОТО

Любовь к команде - это на всю жизнь
"Сабах" усилил состав Юнесом Лашаабом
11 Июня 19:26
Азербайджанский футбол

"Сабах" усилил состав Юнесом Лашаабом

Лашааб является воспитанником "Лилля"

В АФФА состоялось награждение клубов, получивших лицензии на сезон 2026/2027 - ФОТО
11 Июня 18:54
Азербайджанский футбол

В АФФА состоялось награждение клубов, получивших лицензии на сезон 2026/2027 - ФОТО

На мероприятии была предоставлена информация об итогах сезона, статистических показателях и пр.
"Карван-Евлах" расстался с двумя футболистами
11 Июня 16:45
Азербайджанский футбол

"Карван-Евлах" расстался с двумя футболистами

Об этом сообщили в пресс-службе клуба

Футболист "Сабаха" перенес операцию
11 Июня 15:33
Азербайджанский футбол

Футболист "Сабаха" перенес операцию

Операция прошла в одной из клиник Мадрида

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино
9 Июня 23:55
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Для национальной команды эта победа стала первой под руководством Айхана Аббасова.