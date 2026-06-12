"Кяпаз" близок к договоренности с экс-тренером сборной Азербайджана

Футбольный клуб "Кяпаз", расставшийся в конце сезона с главным тренером Азером Багировым, ведет переговоры с Арифом Асадовым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, именно 55-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера команды из Гянджи.

В ходе переговоров стороны уже достигли соглашения по ряду вопросов. В настоящее время обсуждаются последние детали.

Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, назначение опытного тренера ожидается уже на этой неделе.

Отметим, что Ариф Асадов был исполняющим обязанности главного тренера сборной Азербайджана.