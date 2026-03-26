Родри о переходе в "Реал": "Нельзя отказываться от предложений лучших клубов мира"

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри в своем последнем интервью открыто рассказал о планах на будущее, дав понять, что переход в мадридский "Реал" является для него вполне реальным сценарием. Футболист не стал скрывать своей симпатии к испанскому чемпионату и признал величие королевского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, Родри выразил восхищение домашней ареной "сливочных". "Играть на "Сантьяго Бернабеу" — это нечто невероятное, это очень пугающее место для соперников. Я хотел бы вернуться в Ла Лигу. Тот факт, что я раньше выступал за "Атлетико", не мешает мне играть за "Реал". Вы не можете отказываться от предложений лучших клубов мира", — подчеркнул полузащитник.

Также Родри затронул тему своих взаимоотношений с форвардом мадридцев Винисиусом Жуниором, с которым его часто сравнивали в контексте борьбы за индивидуальные награды.

"Я думаю, люди пытались столкнуть нас с Винисиусом лбами, но ничего подобного нет. Я испытываю к нему огромное уважение, особенно за то, что он сделал в прошлом году. Решение о том, кто получит "Золотой мяч", принимаем не мы, а другие люди", — добавил испанец.

Действующий контракт Родри с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года, однако его последние заявления усилили слухи о возможном трансфере в Мадрид уже в ближайшее межсезонье.