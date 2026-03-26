Родри о переходе в "Реал": "Нельзя отказываться от предложений лучших клубов мира"

26 Марта 2026 14:52
Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри в своем последнем интервью открыто рассказал о планах на будущее, дав понять, что переход в мадридский "Реал" является для него вполне реальным сценарием. Футболист не стал скрывать своей симпатии к испанскому чемпионату и признал величие королевского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, Родри выразил восхищение домашней ареной "сливочных". "Играть на "Сантьяго Бернабеу" — это нечто невероятное, это очень пугающее место для соперников. Я хотел бы вернуться в Ла Лигу. Тот факт, что я раньше выступал за "Атлетико", не мешает мне играть за "Реал". Вы не можете отказываться от предложений лучших клубов мира", — подчеркнул полузащитник.

Также Родри затронул тему своих взаимоотношений с форвардом мадридцев Винисиусом Жуниором, с которым его часто сравнивали в контексте борьбы за индивидуальные награды.

"Я думаю, люди пытались столкнуть нас с Винисиусом лбами, но ничего подобного нет. Я испытываю к нему огромное уважение, особенно за то, что он сделал в прошлом году. Решение о том, кто получит "Золотой мяч", принимаем не мы, а другие люди", — добавил испанец.

Действующий контракт Родри с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года, однако его последние заявления усилили слухи о возможном трансфере в Мадрид уже в ближайшее межсезонье.

Новости по теме

Ильгар Гурбанов: "В "Фенербахче" у меня не было шанса попасть в основу"
13:22
Азербайджанский футбол

Ильгар Гурбанов: "В "Фенербахче" у меня не было шанса попасть в основу" - ВИДЕО

Экс-игрок сборной Азербайджана вспомнил турецкий этап карьеры
Килиан Мбаппе: "Не представляю себе чемпионат мира без Неймара"
11:50
Мировой футбол

Килиан Мбаппе: "Не представляю себе чемпионат мира без Неймара"

Форвард сборной Франции высказался за возвращение бывшего одногруппника в сборную Бразилии

Сын Уэйна Руни выиграл Суперкубок АПЛ
11:35
Мировой футбол

Сын Уэйна Руни выиграл Суперкубок АПЛ

Кай Руни помог "Манчестер Юнайтед" победить "Бернли"

Стыки Лиги наций: сегодня определятся участники Лиги C
11:20
Мировой футбол

Стыки Лиги наций: сегодня определятся участники Лиги C

Латвия, Гибралтар, Люксембург и Мальта разыграют два места

Руни Барджи: "Думаю, что заслуживаю больше игрового времени"
10:41
Мировой футбол

Руни Барджи: "Думаю, что заслуживаю больше игрового времени"

20-летний шведский нападающий проводит дебютный сезон в составе каталонского клуба
ФИФА объявила дату финальной продажи билетов на ЧМ-26
10:26
Мировой футбол

ФИФА объявила дату финальной продажи билетов на ЧМ-26

Последний этап реализации билетов на турнир в США, Канаде и Мексике начнется 1 апреля на фоне критики ценовой политики

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году