"Галатасарай" установил рекордную трансферную стоимость за Виктора Осимхена

Руководство турецкого "Галатасарая" определило сумму, за которую готово расстаться с нападающим Виктором Осимхеном. Клуб намерен выручить за переход нигерийской звезды 150 миллионов евро (299,7 млн манатов).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанскую прессу, 27-летний форвард привлек внимание крупнейших клубов Европы благодаря своей результативности в Лиге чемпионов. В числе главных претендентов на игрока значатся "Барселона", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус", "Бавария" и мадридский "Атлетико". По имеющимся данным, хотя приоритетной целью каталонцев остается Хулиан Альварес, из-за сложности этой сделки Осимхен рассматривается как основной альтернативный вариант.

Стамбульский клуб уже довел свои финансовые требования до сведения потенциальных покупателей. В случае выплаты указанной компенсации уход нападающего из команды считается практически решенным делом. Данный трансфер может стать самой дорогой продажей в истории турецкого футбола.