Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии

23 Марта 2026 20:14
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии

Азербайджанские таэквондисты успешно выступили на международном турнире Belgian Open, который прошел в бельгийском Ломмеле.

Как передает İdman.Biz, по итогам соревнований спортсмены завоевали шесть медалей.

В первый день турнира представители молодежной сборной добыли одну золотую и четыре бронзовые награды. Победительницей в весовой категории до 49 кг стала Нилуфер Борчи. Бронзовые медали завоевали Расим Халилов (45 кг), Илькнур Алимов (48 кг), Мехрибан Исмаиллы (46 кг) и Аллахверди Мамедов (+78 кг).

В соревнованиях среди взрослых еще одну бронзу принес Гашим Магомедов (63 кг).

Также Азербайджан был представлен в судейском корпусе: на турнире работала международный рефери Айгюль Абдуллаева.

İdman.Biz
Чемпионат Азербайджана

