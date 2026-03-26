Руни Барджи: "Думаю, что заслуживаю больше игрового времени"

Нападающий "Барселоны" Руни Барджи выразил надежду на увеличение своей роли в команде. Футболист, перешедший в испанский гранд прошлым летом, отметил, что готов приносить больше пользы коллективу в условиях плотного игрового графика.

Как сообщает İdman.Biz, шведский игрок поделился своими мыслями о текущем положении в клубе.

"Я не на 100 процентов доволен своим участием в делах команды. Думаю, что заслуживаю больше игрового времени, особенно в период такого насыщенного расписания. Но это футбол. Я уважаю партнеров, которые выступают здесь дольше меня. Стараюсь сохранять терпение, так как знаю свои возможности. Полностью уверен в себе. Играть за Барсу всегда было моей мечтой", — заявил нападающий.

Руни Барджи официально стал игроком "Барселоны" в июле 2025 года, перейдя из датского "Копенгагена". Несмотря на статус одного из самых перспективных талантов Европы, в своем первом сезоне в Ла Лиге 20-летний футболист пока чаще выходит на замену, конкурируя за место в основе с более опытными игроками атаки.