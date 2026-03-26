Кристиан Ромеро включил в контракт с "Тоттенхэмом" пункт для "Атлетико"

26 Марта 2026 09:45
Кристиан Ромеро включил в контракт с "Тоттенхэмом" пункт для "Атлетико"

Центральный защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро имеет в своем трудовом соглашении особые условия, касающиеся возможного перехода в клубы чемпионата Испании. Несмотря на то что лондонский клуб оценивает футболиста в 70 миллионов евро, в контракте зафиксирована меньшая сумма выкупа специально для одной из мадридских команд.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, аргентинец настоял на включении пункта, согласно которому его трансферная стоимость для "Атлетико" составляет 60 миллионов евро. Сам Ромеро выразил заинтересованность в работе под руководством своего соотечественника Диего Симеоне. При этом мадридский "Реал" также проявляет интерес к профессиональным качествам защитника и внимательно следит за развитием событий перед открытием летнего трансферного окна.

"Тоттенхэм" пытался продлить или пересмотреть условия сделки прошлым летом, однако текущий контракт игрока по-прежнему рассчитан до июня 2029 года. Учитывая наличие фиксированной суммы отступных для "матрасников", предстоящий трансферный период может стать определяющим для будущего защитника в английской Премьер-лиге.

