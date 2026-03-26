Анге Постекоглу оценил свою отставку из "Ноттингем Форест"

26 Марта 2026 09:30
Бывший главный тренер "Ноттингем Форест" Ангелос Постекоглу поделился воспоминаниями о своем уходе из команды. Специалист руководил клубом в период с 9 сентября по 18 октября 2025 года, а его отставка состоялась сразу после завершения одной из игр чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz, тренер назвал процесс увольнения крайне резким.

"Это было очень жестоко, все произошло прямо в тренерской комнате. Я понимал, что это может случиться в любой момент, но меня уволили сразу после матча. Я еще не успел выйти к прессе, а они уже все знали. Я просто ходил по коридору", — рассказал Постекоглу.

Специалист отметил, что хотел как можно скорее покинуть стадион, чтобы избежать эмоциональных поступков, о которых мог бы пожалеть. "Все пути были перекрыты, движение открыли только через полтора часа. Я застрял в пробке на 15 минут. Болельщики Челси устроили мне теплый прием, а фанаты Ноттингем Форест были не столь дружелюбны. Затем ко мне стали подходить дети, желая сфотографироваться", — добавил он.

По словам Постекоглу, этот опыт не оставил у него негативного осадка, но преподал важный урок. Теперь перед тем как браться за невыполнимую работу, он намерен обязательно консультироваться с коллегами.

