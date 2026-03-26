Клуб Ла Лиги публично позвал Салаха

Испанский "Бетис" оригинально отреагировал на новости о предстоящем уходе Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

Как сообщает İdman.Biz, клуб Ла Лиги опубликовал в социальных сетях фото, на котором Салах запечатлен вместе с вратарем Адрианом, ныне выступающим за "Бетис". Оба держат футболку испанской команды с фамилией египтянина и номером 11.

Публикация сопровождалась подписью "Последний танец, Мо", что сразу вызвало активное обсуждение среди болельщиков.

Отметим, что ранее было объявлено о том, что Салах покинет "Ливерпуль" по окончании сезона. Несмотря на громкий жест "Бетиса", вероятность такого трансфера оценивается как крайне низкая.

В июне египетскому форварду исполнится 34 года.