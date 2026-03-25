"Реал" не планирует подписывать сына Роналду

Мадридский "Реал" не намерен подписывать Криштиану Роналду-младшего в свою академию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на COPE, 15-летний футболист недавно провел тренировку с командой "Реала" до 16 лет, однако клуб не рассматривает вариант с его подписанием.

Отмечается, что Роналду-младшему разрешили заниматься с академией мадридцев для поддержания физической формы. В настоящее время он выступает за юношескую команду "Аль-Насра", но не может полноценно тренироваться в системе клуба из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке.

Сообщается, что семья Роналду сейчас находится в Мадриде.

Напомним, что Криштиану Роналду-старший выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, проведя 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.