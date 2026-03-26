26 Марта 2026
RU

УЕФА наказал "Бенфику" за расизм на матче с "Реалом"

Мировой футбол
Новости
26 Марта 2026 00:31
18
УЕФА наказал "Бенфику" за расизм на матче с "Реалом"

УЕФА принял дисциплинарные меры в отношении "Бенфики" по итогам матча Лиги чемпионов против "Реала".

Как сообщает İdman.Biz, Контрольно-этический и дисциплинарный орган организации оштрафовал лиссабонский клуб на 40 тысяч евро за расистское и дискриминационное поведение болельщиков.

Инцидент произошел 17 февраля, когда "Реал" одержал победу со счетом 1:0. После гола Винисиуса Жуниора, отпраздновавшего мяч танцем, на стадионе возник конфликт. Матч был приостановлен почти на 10 минут после того, как игрок пожаловался на расистские оскорбления.

Помимо штрафа, "Бенфика" получила условное частичное закрытие стадиона на 500 мест на следующий домашний матч под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.

Также клуб оштрафован на 8 тысяч евро за использование лазерной указки и на 25 тысяч евро за бросание предметов. Помощник тренера "Бенфики" Педро Луис Феррейра Мачадо дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение.

İdman.Biz
Тэги:

