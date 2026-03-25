ФИФА обеспокоена визовыми ограничениями перед ЧМ-2026

ФИФА выразила обеспокоенность визовыми правилами США, которые могут затронуть участников чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, речь идет о пилотной программе Visa Bond, согласно которой граждане ряда стран обязаны вносить залог от 10 до 15 тысяч долларов при получении деловой или туристической визы. Сумма возвращается только при своевременном выезде из страны.

В список стран, подпадающих под действие программы, входят Алжир, Кабо-Верде, Сенегал и Кот-д’Ивуар, сборные которых уже квалифицировались на ЧМ-2026. С 2 апреля аналогичные правила будут распространяться и на граждан Туниса. При этом исключений для участников международных спортивных соревнований в программе не предусмотрено.

Футбольные федерации этих стран уже выразили обеспокоенность ситуацией, которая обсуждалась на специальных семинарах по подготовке к турниру. В свою очередь ФИФА ведет переговоры с администрацией США, пытаясь добиться исключений для игроков, тренеров и официальных делегаций.

Ожидается, что в случае компромисса послабления могут коснуться только членов сборных, тогда как болельщики и родственники футболистов по-прежнему будут обязаны вносить залог.