Дешам готовит звездную атаку на матч с Бразилией

26 Марта 2026 00:49
Дешам готовит звездную атаку на матч с Бразилией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может выставить мощную атакующую линию на товарищеский матч против Бразилии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, на поле с первых минут может появиться звездный квартет: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Майкл Олисе.

Товарищеская встреча между сборными Франции и Бразилии пройдет в США.

Отметим, что предстоящий матч рассматривается как важная часть подготовки французской команды к чемпионату мира. При этом после завершения турнира Дидье Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции.

