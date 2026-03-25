Отец Ямаля: "Он не показал и 20% своих возможностей"

Отец вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля Мунир Насрауи заявил, что его сын еще не раскрыл свой потенциал.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, Насрауи отметил, что не сравнивает сына с другими игроками и считает, что главное - его собственный прогресс. "Мой сын не показал даже 20% своих футбольных возможностей. Я никогда не сравниваю сына ни с кем - только с ним же. Пускай он становится лучше, чем уже есть", - заявил он.

В текущем сезоне 2025/2026 Ямаль провел за "Барселону" 40 официальных матчей, в которых забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Реал" на четыре очка.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет 200 миллионов евро, что подчеркивает его статус одного из самых перспективных игроков современного футбола.