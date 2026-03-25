Винисиус не считает Бразилию фаворитом ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о шансах команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, футболист заявил, что не считает бразильцев фаворитами турнира, учитывая последние результаты.

"Я не считаю, что мы являемся фаворитами чемпионата мира, учитывая последние результаты. Но вес этой футболки, уровень наших игроков… плюс после прихода Карло Анчелотти у нас появилось лучшее понимание, как играть. Это снимает с нас много давления. Мы сделаем все возможное, чтобы Бразилия снова оказалась на вершине. Мы не хотим быть фаворитами — мы хотим, чтобы Бразилия была на вершине", - сказал Винисиус журналистам.

Отметим, что сборная Бразилии в последний раз выигрывала чемпионат мира в 2002 году.