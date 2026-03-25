Вальверде дисквалифицирован после дерби с "Атлетико"

Полузащитник футбольного клуба "Реал" Федерико Вальверде дисквалифицирован на один матч чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, уругвайский хавбек получил прямую красную карточку в дерби против "Атлетико" (3:2). На 77-й минуте встречи он ударил сзади по ногам соперника, за что был удален с поля. Решение главного арбитра Хосе Мунуэра Монтеро поддержал Технический комитет судей.

Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации принял решение дисквалифицировать Вальверде на один матч Ла Лиги. Изначально не исключалось, что наказание может быть более строгим.

Таким образом, полузащитник пропустит встречу 30-го тура против "Мальорки", которая состоится 4 апреля.