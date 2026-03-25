"Аль-Наср" готов утроить зарплату Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mirror Football, интерес к египетскому форварду проявляет "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду.

По информации источника, саудовский клуб готов утроить зарплату игрока - до 1,4 миллиона евро в неделю. Также Салах может стать новым лицом Саудовской профессиональной лиги.

Отмечается, что 24 марта футболист официально объявил об уходе из "Ливерпуля" по окончании сезона на правах свободного агента.

В текущем сезоне Салах провел 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.