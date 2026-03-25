Азербайджан - Сент-Люсия: изменено время пресс-конференций и открытых тренировок

Перед матчем Азербайджан - Сент-Люсия в рамках турнира FIFA Series - 2026 изменено расписание пресс-конференций и открытых тренировок.

Как сообщает İdman.Biz, 26 марта мероприятия пройдут по обновленному графику.

Сборная Сент-Люсии проведет пресс-конференцию в 18:15 на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте, после чего в 18:30 начнет открытую тренировку (первые 15 минут для прессы).

Сборная Азербайджана проведет пресс-конференцию в 18:30 на "Далга Арене", а в 19:00 начнет открытую тренировку (первые 15 минут будут доступны для СМИ).