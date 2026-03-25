Пеп Гвардиола назвал лучшие клубы Европы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола составил рейтинг трех лучших футбольных клубов Европы, не включив в него собственную команду. Заявление прозвучало на фоне триумфа "горожан" в финале Кубка английской лиги, где они обыграли лондонский "Арсенал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, испанский специалист выделил лидеров текущего сезона.

"Арсенал", "Бавария" и, может быть, "Барселона" — лучшие команды Европы на данный момент", — подчеркнул Гвардиола.

Примечательно, что все три названных клуба сейчас возглавляют свои национальные чемпионаты и продолжают борьбу в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сам "Манчестер Сити" 22 марта 2026 года завоевал очередной трофей, победив "Арсенал" со счетом 2:0. Оба мяча в финале забил полузащитник Нико О'Райли, отличившийся на 60-й и 64-й минутах матча. Этот Кубок лиги стал пятым для Гвардиолы за время его работы в Манчестере. Несмотря на победу в очном противостоянии, тренер предпочел отдать должное стабильности конкурентов в текущем европейском сезоне.