В Турции задержаны экс-президенты "Галатасарая" и "Бешикташа" - ВИДЕО

В Стамбуле прошла масштабная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, затронувшая представителей высшего общества, спорта и шоу-бизнеса Турции. В рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула, под стражу были взяты 14 человек, еще двое объявлены в розыск.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, среди задержанных оказались бывший президент "Галатасарая" Бурак Элмас и экс-руководитель "Бешикташа" Фикрет Орман. Также в списках фигурируют бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, модель Дидем Сойдан и телеведущая Гюзиде Дуран. Сообщается, что актриса Ханде Эрчел, в отношении которой также вынесено решение о задержании, в данный момент находится за границей.

Подозреваемым предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая приобретение, хранение и содействие употреблению наркотических средств, а также вовлечение в занятие проституцией. Расследование, начавшееся еще в октябре 2025 года, уже привело к аресту 26 человек на предыдущих этапах. Все задержанные направлены в Институт судебной медицины для сдачи анализов на содержание запрещенных веществ, после чего их доставят в прокуратуру для дачи показаний. Ожидается, что в ближайшее время суд примет решение об их аресте или освобождении под подписку о невыезде.