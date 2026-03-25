В Турции задержаны экс-президенты "Галатасарая" и "Бешикташа" - ВИДЕО

25 Марта 2026
В Турции задержаны экс-президенты "Галатасарая" и "Бешикташа"

25 Марта 2026 16:26
В Турции задержаны экс-президенты "Галатасарая" и "Бешикташа"

В Стамбуле прошла масштабная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, затронувшая представителей высшего общества, спорта и шоу-бизнеса Турции. В рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула, под стражу были взяты 14 человек, еще двое объявлены в розыск.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, среди задержанных оказались бывший президент "Галатасарая" Бурак Элмас и экс-руководитель "Бешикташа" Фикрет Орман. Также в списках фигурируют бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, модель Дидем Сойдан и телеведущая Гюзиде Дуран. Сообщается, что актриса Ханде Эрчел, в отношении которой также вынесено решение о задержании, в данный момент находится за границей.

Подозреваемым предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая приобретение, хранение и содействие употреблению наркотических средств, а также вовлечение в занятие проституцией. Расследование, начавшееся еще в октябре 2025 года, уже привело к аресту 26 человек на предыдущих этапах. Все задержанные направлены в Институт судебной медицины для сдачи анализов на содержание запрещенных веществ, после чего их доставят в прокуратуру для дачи показаний. Ожидается, что в ближайшее время суд примет решение об их аресте или освобождении под подписку о невыезде.

Новости по теме

Азербайджан - Сент-Люсия: изменено время пресс-конференций и открытых тренировок
17:29
Мировой футбол

Азербайджан - Сент-Люсия: изменено время пресс-конференций и открытых тренировок

мероприятия пройдут по обновленному графику
Арбелоа внедрил систему "завтраков победы" для мотивации игроков "Реала"
17:11
Мировой футбол

Арбелоа внедрил систему "завтраков победы" для мотивации игроков "Реала"

После каждого успеха мадридцев он лично разносит футболистам выпечку и десерты

Пеп Гвардиола назвал лучшие клубы Европы
16:41
Мировой футбол

Пеп Гвардиола назвал лучшие клубы Европы

"Манчестер Сити" в нем не оказалось
Гари Линекер поблагодарил Мохамеда Салаха за вклад в английский футбол
15:56
Мировой футбол

Гари Линекер поблагодарил Мохамеда Салаха за вклад в английский футбол

Бывший нападающий сборной Англии назвал форварда Ливерпуля феноменом

В Нидерландах собрали более 170 тысяч подписей за бойкот ЧМ-2026
15:26
Мировой футбол

В Нидерландах собрали более 170 тысяч подписей за бойкот ЧМ-2026

Петиция направлена против политики Дональда Трампа

Руни Барджи: "Поеду на ЧМ даже в роли вратаря"
14:41
Мировой футбол

Руни Барджи: "Поеду на ЧМ даже в роли вратаря"

Вингер "Барселоны" оценил шансы Швеции перед игрой с Украиной

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом