Арбелоа внедрил систему "завтраков победы" для мотивации игроков "Реала"

25 Марта 2026 17:11
Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа ввел в команде необычный ритуал, направленный на укрепление атмосферы в раздевалке. Согласно информации журналиста Эду Агирре, озвученной в эфире программы El Chiringuito, на следующее утро после победных футбольных матчей наставник берет на себя роль официанта.

Как сообщает İdman.Biz, Арбелоа лично обходит каждого игрока с подносом, предлагая завтрак. Этот жест стал символом доверия и благодарности тренера за самоотдачу на поле. После недавней победы над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов меню "завтрака чемпионов" состояло из свежих пончиков и круассанов.

Эду Агирре отметил, что такой подход "своего в доску", как называют Арбелоа в Мадриде, помог быстро наладить контакт с лидерами коллектива после его назначения. Игроки с юмором и энтузиазмом восприняли инициативу, которая уже стала традицией базы Вальдебебас.

