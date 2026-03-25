25 Марта 2026 15:56
Гари Линекер поблагодарил Мохамеда Салаха за вклад в английский футбол

Бывший нападающий сборной Англии и "Ливерпуля" Гари Линекер отреагировал на официальное заявление Мохамеда Салаха о завершении карьеры в составе мерсисайдцев по окончании нынешнего сезона. В своем видеообращении Линекер высоко оценил достижения 33-летнего египтянина.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Rest Is Football, Линекер подчеркнул значимость Салаха для всего английского чемпионата.

"Появилась новость о том, что Мохамед Салах покинет клуб в конце сезона. Девять лет в Ливерпуле, и это были невероятные девять лет, он был феноменом. Невероятно блестящий футболист. Ты был гордостью нашего спорта, было здорово, что ты был здесь, и я желаю тебе всего наилучшего в будущем, что бы оно ни принесло", — заявил эксперт.

За время выступлений за "красных" с 2017 года Салах принял участие в 435 матчах, забив 255 голов и отдав 122 результативные передачи. В составе "Ливерпуля" нападающий выиграл два титула чемпиона Англии, Лигу чемпионов, два Кубка лиги, Кубок Англии, Суперкубок и клубный чемпионат мира. Несмотря на действующее до 2027 года соглашение, египтянин покинет команду летом 2026 года, а его рыночная стоимость на данный момент оценивается в 30 млн евро.

