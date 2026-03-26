Сборным разрешили заявить 26 игроков на ЧМ-2026

ФИФА определила регламент заявок на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на европейские СМИ, каждая сборная сможет включить в окончательный список до 26 футболистов. Крайний срок подачи заявок установлен на 30 мая.

Чемпионат мира стартует 11 июня. В матче открытия встретятся сборные Мексики и ЮАР, игра пройдет на стадионе "Ацтека" в Мексике.

Отметим, что турнир станет первым в истории с участием 48 команд вместо прежних 32.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале прошлого мундиаля обыграла Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.