Трансферная стоимость Фермина Лопеса выросла в 1000 раз

Полузащитник испанской "Барселоны" Фермин Лопес продемонстрировал рекордный рост рыночной стоимости, которая на данный момент достигла отметки в 100 млн евро (195 млн манатов). Таким образом, футболист встал в один ряд с лидерами каталонского коллектива Ламином Ямалем и Педри, чья цена также превышает стомиллионный рубеж.

Как сообщает İdman.Biz, прогресс Лопеса стал одним из самых стремительных в современном футболе. Всего три года назад, после возвращения из аренды в клубе "Линарес", трансферная стоимость игрока оценивалась в скромные 100 тысяч евро (195 тысяч манатов). С того момента цена на испанца увеличилась ровно в 1000 раз.

Примечательно, что еще прошлым летом английский "Челси" проявлял интерес к полузащитнику, однако лондонский клуб отказался от сделки. Руководство "синих" посчитало затребованную на тот момент сумму в 50 млн евро (97,5 млн манатов) неоправданно высокой. Спустя менее чем год рыночная цена Фермина Лопеса удвоилась, закрепив за ним статус одного из самых дорогих активов "Барселоны".