25 Марта 2026 11:42
"Аль-Наср" подпишет Мохамеда Салаха с рекордной зарплатой

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах согласовал условия перехода в саудовский "Аль-Наср", где его еженедельный оклад вырастет до 1.2 млн фунтов стерлингов (2,7 млн манатов).

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на Mirror, 33-летний египтянин станет ключевой фигурой трансферного окна летом 2026 года, сменив английскую Премьер-лигу на чемпионат Саудовской Аравии.

Трансфер стал возможен после того, как Салах и руководство "Ливерпуля" достигли соглашения о расторжении контракта в конце текущего сезона. Несмотря на соглашение, действующее до 2027 года, клуб отпустит игрока бесплатно в знак уважения к его заслугам. "К сожалению, этот день настал. Я покину Ливерпуль в конце сезона. Благодаря всем вам я никогда не останусь один", — заявил футболист в своем прощальном видеообращении.

В "Аль-Насре" Салах воссоединится со своим бывшим партнером по атаке Садио Мане и присоединится к Криштиану Роналду. Боссы саудовской лиги рассматривают египтянина как новое лицо турнира и преемника португальца в роли главного амбассадора футбола в регионе.

Отметим, что за время карьеры в "Ливерпуле" Салах забил 255 голов в 435 матчах, выиграв Лигу чемпионов и два титула чемпиона Англии.

İdman.Biz
