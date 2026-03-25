Диетолог обвинила врачей "Реала" в использовании ChatGPT для лечения игроков

Бывший диетолог мадридского "Реала" Итсиар Гонсалес де Арриба выступила с резким заявлением в адрес медицинского штаба команды. По словам специалиста, врачи "королевского клуба" выдают футболистам пищевые добавки, которые рекомендует бесплатная версия чат-бота ChatGPT.

Как сообщает İdman.Biz, Гонсалес прокомментировала таким образом недавний инцидент с Килианом Мбаппе. Ранее стало известно, что медики мадридцев по ошибке провели обследование здорового колена нападающего вместо травмированного.

"Спасибо, Килиан. Надеюсь, они начнут искать образованных и профессиональных людей. В противном случае невежественные нарциссы со связями в итоге нанесут игрокам только вред", — заявила Гонсалес.

Напомним, что Ициар Гонсалес работала в структуре "Реала" в штабе Карло Анчелотти. Массовые жалобы на работу медицинского департамента привели к увольнению нескольких ведущих специалистов клуба в марте 2026 года после инцидента с Мбаппе.