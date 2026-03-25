Форвард "ПСЖ" Хвича Кварацхелия назначен новым капитаном сборной Грузии. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт грузинской федерации футбола. Впервые с капитанской повязкой в составе национальной команды футболист появится в первом матче 2026 года, в котором грузины сыграют со сборной Израиля. Встреча состоится в четверг, 26 марта.

Всего в текущую международную паузу Грузия проведет две игры. Помимо Израиля, соперником команды станет сборная Литвы. Вторая игра пройдет в воскресенье, 29 марта.

Всего Хвича Кварацхелия провел 47 матчей в составе национальной команды. На счету 25-летнего вингера 20 забитых мячей и 10 результативных передач.