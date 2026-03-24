Андреа Камбьязо может перебраться в испанский гранд

"Барселона" присматривается к левому защитнику "Ювентуса" Андреа Камбьязо. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер туринской команды Лучано Спаллетти считает 26-летнего игрока ключевым. Итальянский гранд оценивает трансфер Камбьязо в € 50 млн и маловероятно, что рассмотрит предложения ниже этой суммы.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.