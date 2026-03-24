Гризманн: "С нетерпением жду возможности ощутить Орландо своим новым домом"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал свой переход в клуб американской МЛС "Орландо Сити".

О трансфере 34-летнего французского нападающего было объявлено 24 марта. Гризманн присоединится к новой команде летом 2026 года, сообщает İdman.Biz.

"Очень рад начать новый этап своей карьеры в "Орландо Сити". Уже с первых разговоров с руководством клуба почувствовал его амбиции и четкое видение будущего, и это меня очень впечатлило. С нетерпением жду возможности ощутить Орландо своим новым домом, познакомиться с болельщиками, почувствовать энергию стадиона и отдать все силы, чтобы помочь команде добиться больших успехов", — сказал Гризманн в интервью пресс-службе "Орландо Сити".

В сезоне-2025/26 на счету Гризманна 25 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил 6 голов и отдал 7 голевых передач. За "Атлетико" француз выступал с 2014 года, прервав карьеру в клубе на один сезон в 2019-м, когда переходил в "Барселону".