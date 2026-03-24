24 Марта 2026 20:20
Холанд подарил родному муниципалитету самую дорогую норвежскую книгу

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд подарил родному муниципалитету самую дорогую норвежскую книгу. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Stavanger Aftenblad.

Футболист приобрел редкое издание книги "Королевские саги" 1594 года, которое имеет высокую историческую ценность для Норвегии. Покупка обошлась игроку и его отцу Альфу-Инге Холанду в 1,3 млн норвежских крон (около $130 тыс. — прим. ред.).

"Никогда особо не любил читать, но хочу, чтобы книга всегда была в открытом доступе, чтобы вы могли прочитать о тех, кто родом из моего района, из Брайна и Йерена", — приводит слова Холанда-младшего источник.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 43 встречах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и семью результативными передачами.

İdman.Biz
