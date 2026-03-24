Антуан Гризманн перешел из "Атлетико" в "Орландо Сити"

Клуб американской МЛС "Орландо Сити" объявил о трансфере чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции, форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба клуба из Орландо.

"Приход Антуана в "Орландо Сити" — это знаменательный момент не только для нашего клуба, но и для нашего города, наших болельщиков и для футбольной лиги", — сказал Марк Уилф, владелец и председатель правления "Орландо Сити" в интервью официальному сайту команды.

Контракт с футболистом вступит в силу в июле 2026 года. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления еще на год.