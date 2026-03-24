УЕФА отказался расширять заявки в Лиге чемпионов

24 Марта 2026 08:20
УЕФА отказался расширять заявки в Лиге чемпионов

УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявок на Лигу чемпионов.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, английские команды предлагали увеличить лимит с 25 до 28 игроков, однако Союз европейских футбольных ассоциаций не поддержал эту инициативу.

Сообщается, что против изменений выступили представители испанских клубов, включая "Атлетико", "Севилью" и "Реал Сосьедад". В Ла Лиге считают, что увеличение заявки может дать преимущество английским клубам благодаря их финансовым возможностям.

Таким образом, в ближайшем розыгрыше турнира сохранится действующий лимит в 25 футболистов.

К вопросу о возможных изменениях могут вернуться перед сезоном-2027/28.

