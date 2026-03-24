24 Марта 2026 06:18
"Ланс" отказал "ПСЖ" в переносе матча

"Ланс" не поддержал запрос "ПСЖ" о переносе матча чемпионата Франции.

Как передает İdman.Biz, парижский клуб хотел изменить дату встречи из-за участия в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", однако соперник выступил против.

В "Лансе" объяснили свою позицию нежеланием выпадать из игрового ритма на две недели, чтобы затем провести три матча за короткий срок.

Окончательное решение по переносу будет принято на заседании Французской футбольной лиги в ближайшие дни.

Матч между "Лансом" и "ПСЖ" запланирован на 11 апреля. На данный момент "Ланс" занимает второе место с 59 очками, а "ПСЖ" лидирует в таблице, имея 60 очков.

