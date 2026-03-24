Форвард "Атлетико" будет зарабатывать 10 млн евро в год

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн близок к переходу в "Орландо Сити".

Как передает İdman.Biz, французский футболист достиг договоренности с клубом МLS и присоединится к новой команде по окончании текущего сезона.

Сообщается, что контракт будет рассчитан на два года, а зарплата игрока составит около 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Гризманн провел 43 матча во всех турнирах, забив 13 голов и отдав четыре результативные передачи.

Рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в 10 миллионов евро.