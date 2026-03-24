Неймар провел почти сутки за покером после невызова в сборную

24 Марта 2026 01:59
Нападающий футбольного клуба "Сантос" Неймар провел почти 24 часа за игрой в онлайн-покер на выходных.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Portal Leodias, бразильский футболист не был вызван в сборную на ближайшие товарищеские матчи, после чего посвятил время отдыху.

Сообщается, что в субботу Неймар играл в покер с 14:30 до 22:00, а в воскресенье продолжил с 14:00 до 23:00. При этом он остается участником турнира и может провести за игрой еще несколько дней.

Сборная Бразилии в ближайшее время сыграет товарищеские матчи против Франции и Хорватии.

