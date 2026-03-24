"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Баварии"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Альфонсо Дэвису.

Как передает İdman.Biz, английский клуб продолжает следить за ситуацией вокруг канадского футболиста, несмотря на то, что он недавно продлил контракт с мюнхенцами.

Конкретного предложения на данный момент нет, однако в случае его появления стороны могут начать переговоры.

При этом "Бавария" не исключает возможность продажи 25-летнего игрока, учитывая его частые травмы.

Трансферная стоимость Дэвиса оценивается примерно в 45 миллионов евро.