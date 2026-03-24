RU

Мировой футбол
Новости
24 Марта 2026 04:10
8
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Баварии"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Альфонсо Дэвису.

Как передает İdman.Biz, английский клуб продолжает следить за ситуацией вокруг канадского футболиста, несмотря на то, что он недавно продлил контракт с мюнхенцами.

Конкретного предложения на данный момент нет, однако в случае его появления стороны могут начать переговоры.

При этом "Бавария" не исключает возможность продажи 25-летнего игрока, учитывая его частые травмы.

Трансферная стоимость Дэвиса оценивается примерно в 45 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фернандес прокомментировал слухи о переходе в "Реал"
03:12
Мировой футбол

Фернандес прокомментировал слухи о переходе в "Реал"

Полузащитник "Челси" сосредоточен на текущем сезоне

Кейн лидирует в Европе по системе "гол + пас"
02:07
Мировой футбол

Кейн лидирует в Европе по системе "гол + пас"

Форвард "Баварии" опережает Холанна и Олисе
Неймар провел почти сутки за покером после невызова в сборную
01:59
Мировой футбол

Неймар провел почти сутки за покером после невызова в сборную

Форвард "Сантоса" активно отдыхает в паузе

"ПСЖ" готов предложить 350 млн евро за Ямаля
01:30
Мировой футбол

"ПСЖ" готов предложить 350 млн евро за Ямаля

Французский клуб рассматривает рекордный трансфер

Мбаппе прокомментировал состояние после травмы
01:05
Мировой футбол

Мбаппе прокомментировал состояние после травмы

Форвард "Реала" заявил о полном восстановлении

"Марсель" объявил об уходе президента
00:30
Мировой футбол

"Марсель" объявил об уходе президента

Клуб прекратил сотрудничество с Пабло Лонгорией

Самое читаемое

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере