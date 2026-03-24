Фернандес прокомментировал слухи о переходе в "Реал"

24 Марта 2026 03:12
Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес высказался о возможном переходе в мадридский "Реал".

Как передает İdman.Biz, аргентинец опроверг информацию о переговорах и подчеркнул, что полностью сосредоточен на выступлении за свой нынешний клуб. "Честно говоря, ничего нет. Никаких переговоров. Я сосредоточен на "Челси" и остатке сезона, а после чемпионата мира посмотрим, что будет дальше", - заявил футболист.

В текущем сезоне Фернандес провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Контракт игрока с "Челси" рассчитан до лета 2032 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 90 миллионов евро.

İdman.Biz
