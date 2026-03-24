Мбаппе прокомментировал состояние после травмы

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своем состоянии после травмы колена.

Как передает İdman.Biz, футболист опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем и подчеркнул, что полностью восстановился. "Колено? С ним все хорошо. Было много спекуляций, но это не соответствует действительности. Я восстановился на 100%", - цитирует Мбаппе RMC Sport.

Форвард отметил, что ему удалось своевременно поставить точный диагноз и выбрать оптимальный путь восстановления, чтобы вернуться на высокий уровень.

Ожидается, что Мбаппе примет участие в ближайших товарищеских матчах сборной Франции против Бразилии и Колумбии.