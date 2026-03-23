Винисиус близок к продлению контракта с "Реалом"

23 Марта 2026 23:56
Будущее нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора может вскоре получить окончательное решение.

Как передает İdman.Biz, по информации испанских СМИ, бразилец как никогда близок к продлению контракта с мадридским клубом, несмотря на действующее соглашение до лета 2027 года.

В последнее время Винисиус набрал отличную форму. Накануне он оформил дубль в матче против "Атлетико", помог "Реалу" одержать победу в мадридском дерби со счетом 3:2.

Всего в текущем сезоне форвард провел 43 матча, в которых забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

Следующий матч "Реал" проведет 4 апреля на выезде против "Мальорки".

İdman.Biz
