"Барселона" нацелилась на защитника "Ювентуса"

Футбольный клуб "Барселона" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Андреа Камбьясо.

Как передает İdman.Biz, каталонский клуб рассматривает итальянца как универсального футболиста, способного закрыть оба фланга обороны.

При этом туринцы не намерены отпускать игрока менее чем за 50 миллионов евро. Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти высоко оценивает вклад защитника в игру команды.

В текущем сезоне Камбьясо провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Контракт 26-летнего футболиста с "Ювентусом" рассчитан до лета 2029 года.