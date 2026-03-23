23 Марта 2026 22:46
"Барселона" нацелилась на защитника "Ювентуса"

Футбольный клуб "Барселона" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Андреа Камбьясо.

Как передает İdman.Biz, каталонский клуб рассматривает итальянца как универсального футболиста, способного закрыть оба фланга обороны.

При этом туринцы не намерены отпускать игрока менее чем за 50 миллионов евро. Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти высоко оценивает вклад защитника в игру команды.

В текущем сезоне Камбьясо провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Контракт 26-летнего футболиста с "Ювентусом" рассчитан до лета 2029 года.

Новости по теме

Два игрока "Манчестер Юнайтед" отказались от матчей сборных
23:16
Мировой футбол

Два игрока "Манчестер Юнайтед" отказались от матчей сборных

Футболисты пропустят мартовские игры из-за проблем со здоровьем

Осимхен успешно перенес операцию после травмы в Лиге чемпионов
22:32
Мировой футбол

Осимхен успешно перенес операцию после травмы в Лиге чемпионов

Форвард "Галатасарая" выбыл на длительный срок

Защитник "Реала" извинился перед командой
22:15
Мировой футбол

Защитник "Реала" извинился перед командой

Футболист не попал в стартовый состав на дерби с "Атлетико"
Вратарь "Манчестер Сити" установил редкое достижение в финале
21:59
Мировой футбол

Вратарь "Манчестер Сити" установил редкое достижение в финале

Голкипер стал самым молодым англичанином с "сухим" матчем за 48 лет
Форвард "Ливерпуля" покинул сборную Италии
21:46
Мировой футбол

Форвард "Ливерпуля" покинул сборную Италии

Кьеза не сыграет в плей-офф отбора ЧМ-2026
Осимхен покупает футбольный клуб в Турции
21:16
Мировой футбол

Осимхен покупает футбольный клуб в Турции

Форвард "Галатасарая" намерен стать владельцем "Истанбулспора"

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере
Месси забил 901-й гол в карьере
03:06
Мировой футбол

Месси забил 901-й гол в карьере

Но до Роналду еще далеко