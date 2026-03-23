23 Марта 2026
RU

Мировой футбол
Новости
23 Марта 2026 03:06
10
Месси забил 901-й гол в карьере

В матче 5-го тура регулярного чемпионата МЛС "Интер Майами" на выезде одержал победу над "Нью-Йорк Сити" со счетом 3:2.

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил свой 901-й гол в карьере. Он отличился на 61-й минуте прямым ударом со штрафного.

"Интер Майами" с 10-ю очками находится на третьем месте. "Нью-Йорк Сити" занимает второе место — 10 очков.

МЛС, 5-й тур "Нью-Йорк Сити" — "Интер Майами" — 2:3: Николас Фернандес, 17, Агустин Охеда, 59 — Гонсало Лухан, 4, Лионель Месси, 61, Микаэл дос Сантос Силва, 74

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" обыграл "Атлетико" в меньшинстве - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:10
Мировой футбол

"Реал" обыграл "Атлетико" в меньшинстве - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Команды забили пять голов
Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Мировой футбол

Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У "Фиорентины" прервалась серия из трех побед во всех турнирах
"Страсбур" выиграл у "Нанта" в матче с пятью голами - ОБНОВЛЕНО
01:48
Мировой футбол

"Страсбур" выиграл у "Нанта" в матче с пятью голами - ОБНОВЛЕНО

"Нант" потерпел третье поражение подряд
"Штутгарт" разгромил "Аугсбург" - ОБНОВЛЕНО
00:32
Мировой футбол

"Штутгарт" разгромил "Аугсбург" - ОБНОВЛЕНО

Матч прошел на стадионе "Миллернтор"
Флик повторил рекорд Гвардиолы в "Барселоне", выдав серию побед дома
22 Марта 22:50
Мировой футбол

Флик повторил рекорд Гвардиолы в "Барселоне", выдав серию побед дома

В 29-м туре Ла Лиги "сине-гранатовые" на своем поле одолели "Райо Вальекано"
"Манчестер Сити" победил "Арсенал" в финале Кубка лиги - ВИДЕО
22 Марта 22:30
Мировой футбол

"Манчестер Сити" победил "Арсенал" в финале Кубка лиги - ВИДЕО

"Сити" выиграл трофей Кубка лиги в 9-й раз в истории

Самое читаемое

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме

Азербайджанский дзюдоист стал вице-чемпионом Большого шлема
20 Марта 18:52
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист стал вице-чемпионом Большого шлема - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист успешно выступил в весовой категории до 66 кг

В Турции застрелили футболиста, певица оказалась под стражей
20 Марта 23:40
Мировой футбол

В Турции застрелили футболиста, певица оказалась под стражей

Трагедия произошла в Стамбуле после вооруженного нападения