Месси забил 901-й гол в карьере

В матче 5-го тура регулярного чемпионата МЛС "Интер Майами" на выезде одержал победу над "Нью-Йорк Сити" со счетом 3:2.

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил свой 901-й гол в карьере. Он отличился на 61-й минуте прямым ударом со штрафного.

"Интер Майами" с 10-ю очками находится на третьем месте. "Нью-Йорк Сити" занимает второе место — 10 очков.

МЛС, 5-й тур "Нью-Йорк Сити" — "Интер Майами" — 2:3: Николас Фернандес, 17, Агустин Охеда, 59 — Гонсало Лухан, 4, Лионель Месси, 61, Микаэл дос Сантос Силва, 74