Два игрока "Манчестер Юнайтед" отказались от матчей сборных

Сразу два игрока "Манчестер Юнайтед" отказались от участия в матчах своих национальных сборных.

Как передает İdman.Biz, Брайан Мбеумо не поможет сборной Камеруна в играх против Китая и Австралии. Футболист принял такое решение в качестве меры предосторожности после недавнего матча с "Борнмутом", в котором был заменен.

В свою очередь, Беньямин Шешко покинул расположение сборной Словении, чтобы сосредоточиться на восстановлении после проблем со здоровьем. Его команда в марте сыграет против Венгрии и Черногории.

Таким образом, оба игрока решили не рисковать и пропустить международную паузу ради полного восстановления.