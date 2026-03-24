"ПСЖ" готов предложить 350 млн евро за Ямаля

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль оказался в центре трансферных слухов.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Pitch Pulse, "ПСЖ" готов выделить около 350 миллионов евро на переход испанского футболиста. Также рассматривается вариант включения в сделку нападающего Дезире Дуэ.

Ранее сообщалось, что парижский клуб уже предлагал за Ямаля 250 миллионов евро, однако теперь сумма может значительно вырасти.

При этом переход выглядит маловероятным, учитывая позицию "Барселоны", которая не намерена расставаться с одним из своих главных талантов.

Отметим, что самым дорогим трансфером в истории футбола остается переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.