"Марсель" объявил об уходе президента

Футбольный клуб "Марсель" официально сообщил о прекращении сотрудничества с президентом Пабло Лонгорией.

Как передает İdman.Biz, стороны достигли договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию при участии компании McCourt Global.

В клубе поблагодарили Лонгорию за проделанную работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере. Сам функционер также выразил благодарность руководству, сотрудникам и болельщикам "Марселя".

На данный момент команда занимает третье место в чемпионате Франции.

Следующий матч "Марсель" проведет 5 апреля на выезде против "Монако".