Роналдо оценил роль Неймара на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о перспективах Неймара в национальной команде.

Как передает İdman.Biz, легендарный футболист отметил, что 34-летний форвард "Сантоса" может принести пользу сборной на чемпионате мира, несмотря на отсутствие в текущей заявке на товарищеские матчи против Франции и Хорватии.

"Он может быть полезным игроком, который, возможно, не будет играть все матчи целиком, но в плане техники он очень важен и подтверждал свою ценность везде, где играл"- цитирует слова Роналдо CNN Brasil.

В текущем сезоне Неймар провел пять матчей за "Сантос", в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.