24 Марта 2026
Клубы из Саудовской Аравии заинтересовались игроком "Барселоны"

24 Марта 2026 07:14
Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии.

Как передает İdman.Biz, интерес к 22-летнему футболисту связан с недостаточным игровым временем в каталонском клубе.

Несмотря на это, Касадо не намерен рассматривать предложения в ближайшее трансферное окно и полностью сосредоточен на выступлениях за "Барселону".

В текущем сезоне полузащитник провел 25 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, однако лишь 11 раз выходил в стартовом составе.

Рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 20 миллионов евро.

