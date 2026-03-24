Клубы из Саудовской Аравии заинтересовались игроком "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии.

Как передает İdman.Biz, интерес к 22-летнему футболисту связан с недостаточным игровым временем в каталонском клубе.

Несмотря на это, Касадо не намерен рассматривать предложения в ближайшее трансферное окно и полностью сосредоточен на выступлениях за "Барселону".

В текущем сезоне полузащитник провел 25 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, однако лишь 11 раз выходил в стартовом составе.

Рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 20 миллионов евро.