Филипе Луис попал в шорт-лист главных тренеров "Челси"

24 Марта 2026 09:15
Бывший защитник лондонского "Челси" и экс-главный тренер бразильского "Фламенго" Филипе Луис является одним из основных кандидатов на пост наставника "синих" в случае ухода нынешнего тренера Лиама Розениора в конце сезона. Бразильский специалист уже провел предварительные переговоры с руководством футбольного клуба, однако на данный момент приоритетом лондонцев остается продолжение работы с действующим тренерским штабом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на бразильские СМИ, ранее Луис вел продвинутые переговоры с владельцами "Челси". Ради этой возможности тренер на несколько дней прервал общение с руководством "Фламенго", будучи уверенным в получении должности в Лондоне. Однако позже выяснилось, что владельцы клуба планировали назначить его главным тренером во французский "Страсбур", который входит в ту же инвестиционную группу. Данная ситуация стала одной из причин его увольнения из бразильского клуба несколько недель назад.

На текущий момент Филипе Луис остается в списке потенциальных преемников на случай смены тренера грядущим летом. Переговоры между сторонами временно приостановлены, так как основным вариантом для руководства стал Лиам Росеньор.

"Челси" планирует сохранить Росеньора на его посту как минимум до завершения нынешнего розыгрыша чемпионата. Окончательное решение о долгосрочном будущем тренерского мостика будет принято по итогам сезона.

Отметим, что Филипе Луис выступал за "Челси" в сезоне 2014/2015, став чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. После завершения карьеры игрока он перешел на тренерскую работу, возглавив основной состав "Фламенго" в 2024 году.

