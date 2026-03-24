Венсан Компани может сменить Гвардиолу в "Манчестер Сити"

24 Марта 2026 09:55
Венсан Компани может сменить Гвардиолу в "Манчестер Сити"

Футбольный гранд "Манчестер Сити" рассматривает Венсана Компани в качестве потенциальной замены Пепу Гвардиоле. Бывший капитан команды может возглавить клуб в случае ухода испанского специалиста летом 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, руководство "горожан" следит за успехами бельгийца на посту главного тренера мюнхенской "Баварии". Компани возглавил немецкий клуб в июле 2024 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Германии и Суперкубок в 2025 году.

На данный момент Компани имеет действующий контракт с "Баварией", рассчитанный до июня 2029 года. Соглашение было продлено в октябре 2025 года. Помимо бельгийского специалиста, в шорт-лист кандидатов на пост тренера английского клуба входят Энцо Мареска и Хаби Алонсо.

Пеп Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. За десять лет под его руководством клуб завоевал 19 трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и победу в Лиге чемпионов.

