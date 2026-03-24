Клопп жестко ответил на слухи о "Реале"

24 Марта 2026 09:35
Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг слухи о возможном назначении в "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, немецкий специалист выразил недовольство распространяемыми в СМИ спекуляциями и подчеркнул, что никаких переговоров с мадридским клубом не велось.

"Когда новость становится настоящей новостью? Когда кто-то просто записывает что-то на бумаге или когда в этом есть хоть капля правды? Это меня раздражает, и мне приходится постоянно на это реагировать", - заявил Клопп.

Он также отметил, что ни "Реал", ни представители клуба никогда с ним не связывались. "Если бы они звонили, об этом стало бы известно. Но этого не было. Это полная чепуха", - добавил специалист.

Клопп подчеркнул, что пока не планирует возвращение к тренерской работе, однако не исключает такого варианта в будущем. В настоящее время он занимает должность руководителя футбольного отдела в компании "Ред Булл".

İdman.Biz
